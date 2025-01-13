На месте начался пожар.

Вечером в понедельник, 13 января, Брянская область оказалась под обстрелом, в городе наблюдают яркое зарево.

Губернатор области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона сбила над регионом беспилотный летательный аппарат самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. В то же время в сети публикуют множество видео с громкими взрывами.

Российские Telegram-каналы пишут, что под ракетной атакой ATACMS мог оказаться Брянский химический завод имени 50-летия СССР, что в поселке Сельцо. Это предприятие производит взрывчатые вещества.

Атаки на химзавод в Брянской области

Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года уже сообщалось о беспилотном налете на химический завод имени 50-летия СССР. Известно, что он входит в Концерн "Техмаш" российской госкорпорации "Ростех".

Также об атаке беспилотников на этот завод писали осенью 2023 года. Тогда российские Telegram-каналы писали, что средства радиоэлектронной борьбы посадили его на крышу одного из цехов.

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