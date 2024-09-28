Как отмечают аналитики, качество ИФС "оставляет желать лучшего и долго на таких позициях оборону не удержишь".

Украинские военные жалуются на ненадлежащее качество инженерно-фортификационных сооружений в районе Горняка и Покровска Донецкой области. Об этом пишет аналитический проект DeepState, добавляя фото, которыми поделились с аналитиками бойцы.

Как отмечают в DeepState, недавно россияне начали обстреливать Горняк, готовясь к его штурму. И когда он начнется, то врага встретят некачественные ИФС.

При этом, как отмечают военные, подобную картину можно увидеть почти по всему району Покровска.

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"Отдельно можно обратить внимание на колючую проволоку "егоза" в противотанковом рву, которая скорее всего предназначена бороться с пехотой, которая очень часто бегает в них как дома. Проанализировав спутниковые снимки, можно увидеть попытки выстроить ИФС, даже присутствуют взводно-опорные пункты. Но их качество оставляет желать лучшего и долго на таких позициях оборону не удержишь", - пишут аналитики DeepState.

Они отмечают, что есть позиции, к которым подошли более ответственно, "но там просто некому стоять".

Ситуация на фронте - новости

На днях аналитики DeepState сообщали, что российские захватчики готовятся заходить в населенный пункт Горняк. Оккупанты активно обстреливают Горняк артиллерией и КАБами, а, как отмечают аналитики, стирание застройки и опорных пунктов - предпосылка городских боев.

Также в DeepState отмечали, что угроза потери города Угледар в краткосрочной перспективе реальна. Также не исключен риск окружения украинских военных в городе.

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