Продолжаются ожесточенные бои на территории Донецкой области. Российские захватчики готовятся заходить в населенный пункт Горняк.
Об этом сообщает проект DeepState, который занимается мониторингом ситуации на фронте. Отмечалось, что 21 сентября россияне активно обстреливали Горняк артиллерией и КАБами.
Аналитики подчеркивают, что стирание застройки и опорных пунктов – предпосылка городских боев.
"Сейчас враг укрепляет свои позиции севернее города и готовится заходить в него", – говорится в сообщении.
Война в Украине: важные новости
Российские оккупанты готовятся нанести удары по критическим объектам украинской атомной энергетики накануне зимы. В частности, это касается открытых распределительных устройств на АЭС и подстанциях электропередачи, критических для безопасной эксплуатации атомной энергетики. Такое заявление со ссылкой на данные украинской разведки сделал глава МИД Украины Андрей Сибига.
Тем временем враг продолжает терроризировать мирное население Украины. В Никополе россияне атаковали дроном машину с людьми. Погибла 12-летняя девочка и 25-летняя женщина.
Под обстрел попал и Харьков. Там вражеский КАБ попал в многоэтажку, сообщают местные власти. Известно о по меньшей мере 12 пострадавших, десятки людей эвакуировали.