Аналитики отмечают, что стирание застройки и опорных пунктов – предпосылка городских боев.

Продолжаются ожесточенные бои на территории Донецкой области. Российские захватчики готовятся заходить в населенный пункт Горняк.

Об этом сообщает проект DeepState, который занимается мониторингом ситуации на фронте. Отмечалось, что 21 сентября россияне активно обстреливали Горняк артиллерией и КАБами.

Аналитики подчеркивают, что стирание застройки и опорных пунктов – предпосылка городских боев.

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"Сейчас враг укрепляет свои позиции севернее города и готовится заходить в него", – говорится в сообщении.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупанты готовятся нанести удары по критическим объектам украинской атомной энергетики накануне зимы. В частности, это касается открытых распределительных устройств на АЭС и подстанциях электропередачи, критических для безопасной эксплуатации атомной энергетики. Такое заявление со ссылкой на данные украинской разведки сделал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Тем временем враг продолжает терроризировать мирное население Украины. В Никополе россияне атаковали дроном машину с людьми. Погибла 12-летняя девочка и 25-летняя женщина.

Под обстрел попал и Харьков. Там вражеский КАБ попал в многоэтажку, сообщают местные власти. Известно о по меньшей мере 12 пострадавших, десятки людей эвакуировали.

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