По словам соучредителя проекта, пока команды на отход нет.

Угроза потери города Угледар Донецкой области в краткосрочной перспективе является реальной. Также не исключен риск окружения украинских военных в городе. Такое мнение высказал соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула в эфире "Радио Свобода".

"Теми ресурсами, резервами и средствами, которые у нас есть, удержать Угледар будет практически нереально. Его потеря может быть через несколько дней или несколько недель. Это связано с тем, что враг давит с флангов. И рисковать личным составом - очень плохая идея", - сказал он.

По мнению Микулы, чтобы удержать Угледар, нужно срезать так называемые "клешни" россиян, а для этого у Сил обороны нет возможностей.

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Как добавил эксперт, если вовремя не будет команды на отход из города украинских военных, то угроза окружения "близка к большой". Сейчас такой команды нет, отметил Микула. По его словам, бойцам поступают боевые распоряжения на восстановление позиций, что в нынешних условиях абсолютно невозможно: "Те, кто их высылает ребятам, не знаю, чем вообще думают".

По убеждению Микулы, есть два фактора, которые могли сыграть ключевую роль в вероятной потере города:

"Первый - истощение 72-й отдельной механизированной бригады, которая длительное время находится там. Пополнение, которое заходило в бригаду, было откровенно очень плохого качества. Мы писали в Генштаб, что в один из батальонов пришло 20 человек пополнения, и трое из них сразу идут на списание по состоянию здоровья, и еще семеро - идут лечиться".

Вторым фактором эксперт назвал "проседание" оборонительной полосы 58-й мотопехотной бригады в районе Пречистовки, из-за чего был потерян этот населенный пункт и окрестности.

Бои за Вигледар - актуальное

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что ситуация в районе Угледара является кризисной, и сейчас вариантов решения ее нет. По его словам, у врага тотальное преимущество в силах и средствах на этом участке фронта. По меньшей мере, на некоторых позициях в восемь раз больше вражеских ресурсов, чем наших.

Селезнев отметил, что враг уже зашел в Угледар с юго-восточной части. Это серая зона, где сейчас рыщут российские ДРГ и спецназовцы. При этом отметил, что ключевой фактор, который влияет на ситуацию на поле боя именно на этом участке - это тотальное преимущество врага в авиационном компоненте.

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