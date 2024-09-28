Оперативный прорыв россиян на Покровском направлении не был подкреплен достаточным количеством резервов, поэтому он "захлебнулся", считает эксперт

За последние 2 недели враг не продвинулся на Покровском направлении, вместо этого Силы обороны Украины имеют на этом участке успехи. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии 24 Каналу проанализировал действия россиян и указал на новый опасный участок на фронте.

Как отметил Свитан, оперативный прорыв россиян на Покровском направлении не был подкреплен достаточным количеством резервов, даже в начале.

"Тем более еще и наши действия на Курском направлении отвлекли внимание нескольких десятков тысяч российских войск. Пара дивизий, как минимум. Так что, они не появились на Покровском направлении", - объяснил он.

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Эксперт считает, что на данный момент ситуация именно для Покровского направления не представляет опасности, однако теперь россияне сосредоточились на другом участке, и вот там все действительно сложно.

"Россияне развернулись в сторону: Курахово, Угледар. Там очень опасная ситуация и она не улучшается. Нужно принимать срочные меры – для этого у нас осталось несколько дней", – добавил он.

Ситуация на востоке - новости с фронта

В конце сентября аналитики DeepState сообщили, что россияне пытаются окружить Угледар, и возле города критическая ситуация. Потом аналитик Forbes Дэвид Акс написал, что одна из украинских бригад якобы начала выходить из Угледара. Позже эти сведения аналитика были опровергнуты.

Как сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан, возле Угледара Россия накопила до 30 тысяч захватчиков, они окружают город с юга и с северо-востока.

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