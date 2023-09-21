В числе уничтоженной техники 2 артиллерийские системы, 2 танка и 6 единиц автотехники.

Бойцы Военно-Морских Сил ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки вражеский пункт управления БПЛА, 10 единиц техники и до 30 оккупантов.

Как сообщается в Telegram ВМС, военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил ВСУ, которые входят в состав группировок, продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

"За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 27 оккупантов, 2 артиллерийские системы, 6 единиц автомобильной техники, 2 танка и пункт управления БПЛА. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Видео дня

Война в Украине - последние новости

Ликвидация сил врага. По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 сентября Россия потеряла на войне против Украины примерно 274 тысячи 470 военных, из которых 490 - за минувшие сутки. Также уничтожено 41 артиллерийскую систему, 29 беспилотников, 15 боевых бронированных машин и 3 танка.

Также источники УНИАН в СБУ сообщили, что в ночь на 21 сентября СБУ и ВМС нанесли масштабного огневого удара по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. На аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА "Mojaher". Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем - запустили ракеты "Нептун".

Вас также могут заинтересовать новости: