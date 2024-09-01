Среди них "Гиацинт-Б", машины и ЗРК и огневые системы.

Бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли российским оккупантам значительные и болезненные потери. В частности, наши воины поразили вражеские ЗРК "Тор" и ТОС-1А "Сонцепёк" на Харьковском направлении.

"Бойцы Третьей штурмовой бригады поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" и тяжелую огнеметную систему 1А "Сонцепек". Последняя имела 222-мм калибр и стреляла зажигательными или термобаром", - говорится в сообщении бойцов.

Кроме того, наши защитники поразили ударными дронами и пушку 2А36 "Гиацинт-Б" армии противника.

"Взяли на обгон с воздуха и попали во вражеские грузовики и очередные "буханки". Влетели на позиции с российским пулеметчиком, БПЛАшниками и уничтожили пару антенн противника", - поделились всем "уловом" военные.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал Генштаб, по состоянию на сегодня ВСУ уничтожили уже 8 592 танка, 16 760 боевых бронированных машин, 17 636 артсистем и 1 176 РСЗО.

Комбриг 15-й бригады артрозведки, полковник Александр Попов объяснял, что в войне с РФ важно не сколько стоит уничтоженный объект, а сколько надо времени, чтобы сделать такой же. ВСУ уничтожили очень много такой ценной техники - были даже разработки 2023 года, которые еще не вышли в серийное производство.

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