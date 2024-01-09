Тяжелая огнеметная система оккупантов была уничтожена дотла.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины продемонстрировали видео, как пылает российская огнеметная система "Солнцепек" после поражения из ракетно-артиллерийской системы повышенной мобильности HIMАRS. Об этом говорится в сообщении ССО ВСУ в Telegram.

В частности, во время ведения разведки на южном направлении экипаж БпАК 73-го Морского центра ССО обнаружил замаскированную под кронами деревьев тяжелую огнеметную систему (ТОС-1А) "Солнцепек".

Как отметили в УСН, эта система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника. Огонь из "Солнцепека" ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом до более 200 кг.

"Операторы ССО определили координаты тяжелой огнеметной системы и навели по ней огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения "Солнцепек" уничтожен полностью", - отмечается в сообщении.

ТОС-1А "Солнцепек" - особенности

В декабре 2023 года военно-политический обозреватель Александр Коваленко извозвращал внимание на систему ТОС-1А"Солнцепек", которая находится на вооружении российских оккупантов. Она удивительна своими антидроновыми сетками, а на шасси размещено РП-377ЛА "Лорандит", малогабаритное многофункциональное средство радиоконтроля, пеленгования и подавления.

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