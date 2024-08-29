По его словам, наши военные уничтожили очень много ценной техники.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается и Вооруженные силы наносят противнику болезненные потери. Комбриг 15-й бригады артрозведки, полковник Александр Попов рассказал, как защитники уничтожают вражеские РЭБы.

"Важно не сколько стоит этот объект, который был уничтожен. Вопрос в том, сколько надо времени, чтобы сделать такой же! Потому что если у врага есть деньги, ему не важна цена в принципе. Мы нашли и уничтожили очень много. Но меня радует то, что эти объекты нельзя восстановить или сделать с нуля, даже за год. Есть, например, определенное средство радиоэлектронной борьбы, не будем его называть. Во время киевской операции было захвачено одно из них, и к его изучению приобщались наши специалисты из воинской части. Я потом общался с одним из них, просто интересно было, что там, как у них все сделано", - отметил он в интервью "Украинской правде".

По словам комбрига, "слиток из платины, намазанный черной икрой, все равно будет дешевле каждой платы этого РЭБа". Однако важна не его цена, а что восстановление таких вещей очень технологически сложно и долго. ВСУ уничтожили очень много такой ценной техники - были даже разработки 2023 года, которые еще не вышли в серийное производство.

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"Это же философия войны - противоборство. Если когда-то возник первый танк, то возникла и противотанковая пушка. И так будет повторяться на протяжении всей жизни человечества на планете. Если есть средство на войне, есть для него и противо-средство. Россияне могут говорить все, что угодно. "Аналогов - нет". Чего угодно - нет. Но у каждого средства оружия есть свои технические возможности. И если с С-400 может уничтожить легко какой-то самолет наших Воздушных сил, МиГ-29 или неважно какой, то этот же комплекс бессилен против определенных беспилотных авиационных систем. Просто они по своим характеристикам не входит под параметры захвата их как цели и сопровождения. Поэтому "аналогов нет" - это пузырь, который лопается", - объясняет полковник.

Попов добавил, что заявленные технические характеристики различных российских комплексов не соответствуют действительности на 100%. Как отметил военный, наши возможности не позволяют противнику слишком эффективно использовать свои средства на поле боя.

"Они не могут добиться доминирования. Потому что у нас есть средства, которые видят, где они работают. Есть средства, которые находят их. И есть средства, которые, несмотря на их противодействие волнами, сигналами, шумами и т.д. не позволяют им долго жить на поле боя... У них (РЭБов, - УНИАН) есть какой-то процент эффективности. Они бы его не использовали, если бы он не был эффективным. Но... Я могу показать видео деятельности своих подразделений, есть работа и из других воинских частей, где эти российские средства спокойно уничтожаются", - успокоил комбриг.

По его мнению, если ВСУ удается уничтожать такую технику под действием российских помех, то это значит, они не такие крутые. Попов говорит, что раньше бытовало мнение, что Россия непобедима, но успех достигается не только количеством вооружения или численностью армии. В частности, надо учитывать силу человеческого сопротивления и желание бороться за свое существование. Полковник сравнил российскую технику и вооружение с теми, что есть у Сил обороны.

"Начнем с того, что это не их разработки. Ну не их. Противник долго развивал линейку беспилотных авиационных комплексов. На каком-то этапе они покупали права на те или иные средства, или выменивали на что-то. То есть, чисто их в этом столько, что я бы не говорил, что это российские разработки. Это как говорить о "Шахедах" или "Ланцетах". Они лепят на них этикетку "Герань" или еще что-то, но они не причастны были к созданию этих вещей... А что касается применения или живучести этих самолетов на поле боя, то какие-то лучше, какие-то хуже, возможно, и позволяют им выполнять задачи, но это, опять же, вопрос противоборства. Сегодня они способны выполнять задачи. Завтра украинцы что-то придумают, какой-то делают ответ, и оно становится не таким эффективным", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Генштаб, захватчики по состоянию на 29 августа потеряли 612 390 человек.

За прошедшие сутки на фронте произошло 182 боевых столкновения с противником. Основные наступательные усилия оккупанты сосредотачивают на Покровском направлении - ситуация там напряженная. Кроме того, в течение дня враг активно атаковал на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях.

В то же время продвижение украинских войск в Курской области замедлилось.

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