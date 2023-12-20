В результате огневого поражения состав БК и БМ-21 "Град" противника уничтожен дотла.

Во время ведения разведки на южном направлении операторы 73-го Морского центра Сил специальных операций обнаружили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а также полевой состав реактивных снарядов. Об этом ССО сообщили в Telegram.

Отмечается, что операторы ССО скорректировали по вражеским целям огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

"В результате огневого поражения состав БК и БМ-21 "Град" противника уничтожен полностью", - говорится в сообщении.

Война в Украине-ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки потери России в Украине значительно возросли и пересекли новую "красную линию" - теперь ликвидированных оккупантов уже более 349 тысяч.

За минувшие сутки уничтожено 890 врагов, и общие боевые потери противника с 24 февраля 2022-го по 20 декабря текущего года ориентировочно составили 349 тысяч 190 человек. Также ликвидировано 23 вражеских боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 16 танков, две реактивные системы залпового огня, 17 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Кроме того, ликвидирована одна крылатая ракета противника, три единицы спецтехники и 29 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

В операционной зоне войск "Таврия" за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 авиаударов, провели 60 боевых столкновений и совершили 981 артиллерийский обстрел.

Враг увеличил количество артобстрелов, но украинская артиллерия достойно отвечает и эффективно уничтожает захватчиков. Общие потери живой силы врага составили 461 человек. Также Силами обороны Украины уничтожено 25 единиц военной техники врага.

В частности, речь идет о 4 танках, 13 боевых бронированных машин (среди которых - БТР-82), 2 артсистемах (среди которых - САУ 2С5 "Гиацинт-С") и 4 автомобилях. Еще 10 единиц техники врага повреждены.

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