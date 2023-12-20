За минувшие сутки на Таврическом направлении было уничтожено более 40 российских захватчиков.

На Таврическом направлении украинская артиллерия достойно отвечает на увеличение артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

Тарнавский отметил, что в операционной зоне войск "Таврия" за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 авиаударов, провели 60 боевых столкновений и совершили 981 артиллерийский обстрел.

По его словам, враг увеличил количество артобстрелов, но украинская артиллерия достойно отвечает и эффективно уничтожает захватчиков.

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"Общие потери живой силы врага составили 461 человек", - отметил Тарнавский.

Также Силами обороны Украины уничтожено 25 единиц военной техники врага.

В частности, речь идет о 4 танках, 13 боевых бронированных машин (среди которых - БТР-82), 2 артсистемах (среди которых - САУ 2С5 "Гиацинт-С") и 4 автомобилях. Еще 10 единиц техники врага повреждены.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Вчера было отбито 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 13 атак противника.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Кроме того, на Херсонском направлении силы обороны Украины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

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