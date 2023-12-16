В частности, украинские бойцы били по пунктам управления и скоплениям личного состава войск РФ.

Авиация Сил обороны Украины за 16 декабря нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупационных войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ. подразделения ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, два средства противовоздушной обороны (ПВО), 12 артиллерийских средств, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов россиян.

Тем временем войска РФ нанесли три ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Видео дня

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - сообщили в Генштабе.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 16 декабря предварительно составляют 344 820 человек личного состава. За сутки ВСУ уничтожили 930 оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла на поле боев: танков - 5720, боевых бронированных машин - 10667, артиллерийских систем - 8100, РСЗО - 920, средств ПВО - 605, самолетов - 324, вертолетов - 324.

Вас также могут заинтересовать новости: