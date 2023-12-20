В течение суток ликвидировано, в частности, много вражеских танков и боевых бронированных машин.

За прошедшие сутки потери России в Украине значительно увеличились и пересекли новую "красную линию" - теперь ликвидированных оккупантов уже более 349 тысяч.

За минувшие сутки уничтожено 890 врагов, и общие боевые потери противника с 24 февраля 2022-го по 20 декабря текущего года ориентировочно составили 349 тысяч 190 человек, об этом идет речь в сводке Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook.

По сведениям Генштаба, еще ликвидировано 23 вражеских боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 16 танков, две реактивные системы залпового огня, 17 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Также ликвидирована одна крылатая ракета противника, три единицы спецтехники и 29 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Напомним, потери врага на 19 декабря 2023 года составляли примерно 348 300 оккупантов.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать о войне

Ранее издание Foreign Policy писало, что на фоне остановки украинского контрнаступления и проблем с одобрением финансирования помощи Украине в Конгрессе США, некоторые аналитики начали говорить о поворотном моменте в войне, который может привести к поражению Украины и победе РФ. Хотя ситуация на фронте все еще далека от ужасной, она может быстро ухудшиться при отсутствии значительной военной поддержки со стороны США.

В случае победы россиян в войне украинцы столкнутся с террором такого масштаба, которого в Европе не видели с эпохи тоталитарного правления 20-го века, прогнозирует издание.

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