Ограничения будут действовать до завершения военного положения в стране.

На Сумщине ввели дополнительные ограничения, они действуют в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского контролируемых пограничных районов.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, ограничения будут действовать до завершения военного положения в стране.

"Запрещено в пределах шириной 1 км в полосе местности вдоль государственной границы передвижения гражданских, кроме территорий населенных пунктов, которые прилегают к государственной границе. В пределах 20 км от государственной границы запрещено передвижение лиц и транспортных средств (кроме автомобилей экстренной медицинской помощи). Проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 21:00 до 07:00. Осуществление каких-либо полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения. Рыболовство, отдых, плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах", - отметил он.

Также, как сообщил Живицкий запрещены охота и ношение военной формы одежды (любых элементов военной формы одежды) гражданскому населению, кроме представителей сил безопасности и обороны, передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах (за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранением природных ресурсов. Но их передвижение и пребывание в лесных массивах и лесополосах возможно только после информирования начальников подразделений охраны государственной границы. Оно должно быть не позднее, чем за 2 часа до начала работ и немедленного информирования после их окончания).

Как сообщал УНИАН, выстрелы и взрывы, которые слышны в Сумах и окрестных селах, не несут угрозы для гражданских.