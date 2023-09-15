За последние сутки потери врага на этом направлении составили 165 человек, среди которых 124 раненых.

На Таврическом направлении за прошедшие сутки были уничтожены 41 российский оккупант и 25 единиц вражеской военной техники, среди которой, в том числе пять танков.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, всего за прошедшие сутки захватчики 14 раз атаковали позиции украинских войск и совершили 738 обстрелов, нанесли 22 авиаудара.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1119 огневых задач", - добавил Тарнавский.

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Командующий сообщил, что за последние сутки потери врага составили 165 человек, среди которых 41 оккупант ликвидирован, еще 124 - ранены.

Кроме того, было уничтожено 25 единиц военной техники противника: пять танков, две боевые бронированные машины, семь артиллерийских систем и минометов, пять беспилотников и шесть единиц автомобильной техники. Также уничтожены были два склада боеприпасов врага.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 15 сентября, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что российские оккупанты потеряли уже 271 тыс. 440 военных, 470 из которых - за последние сутки.

Также за время полномасштабного вторжения России было уничтожено, в том числе 4 тыс. 612 вражеских танков, 5 тыс. 972 артсистем и 4 тыс. 714 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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