За сутки РФ потеряла 28 артиллерийских систем и 13 танков.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов.

Как говорится в утренней сводке, в войне против Украины враг потерял уже 271 440 военных. 470 оккупантов ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, враг за сутки потерял 13 танков (4612 с начала полномасштабной войны), 4 боевых бронированных машины (8814 в целом), 28 артиллерийских систем (5972 в целом), 4 средства ПВО (521 в целом), 5 РСЗО (774 в целом), 17 БПЛА оперативно-тактического уровня (4714 в целом), 34 единицы автомобильной техники и автоцистерн (8492 в целом).

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Потери врага с момента полномасштабного вторжения в Украину также включают 315 самолетов, 316 вертолетов, 1455 крылатых ракет, 20 кораблей и катеров, 1 подводную лодку, 889 единиц специальной техники.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

14 сентября стало известно, что Вооруженные Силы Украины освободили Андреевку под Бахмутом и закрепляются на новых позициях. В 3-й отдельной штурмовой бригаде опровергли заявление о взятии Андреевки, называя его преждевременной.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке подтвердил, что Андреевку отвоевали в результате слаженных штурмовых действий.

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