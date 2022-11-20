ВСУ также уничтожили 3 склада с боеприпасами.

Сегодня, 20 ноября, ВСУ нанесли череду метких ударов по российским оккупантам. Они поразили места сосредоточения живой силы врага, уничтожили около 20 единиц техники, 3 склада с боеприпасами и 2 пункта управления.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в свежей сводке с фронта на официальной странице на Facebook. В сообщении сказано: "В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Васильевского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники различных типов и 2 склада боеприпасов. Кроме того, уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области".

Отдельными успехами отметились ракетные и артиллерийские войска Сил обороны Украины. Они поразили склад боеприпасов, 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта рашистов.

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Авиация ВС ВСУ тоже наносила удары по врагу. За сутки украинские пилоты совершили шесть обстрелов: 3 по районам с личным составом оккупантов и 3 по зенитно-ракетным комплексам.

В Генштабе отдельно упомянули о прибытии новой партии раненных рашистов численностью 100 человек в городскую больницу Скадовска. Это очередное подтверждение больших потерь в войске рашистов.

Удары ВСУ по российским оккупантам: последняя информация

Согласно свежим данным от Генштаба, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 84 210 рашистов. Они также сожгли около 18 тысяч единиц вражеской техники.

Утром, 20 ноября, ВСУ ударили по противнику в Запорожской области. Потери в войске РФ составили 160 человек раненными. А еще оккупанты лишились 10 единиц техники.

Вчера, 19 ноября, украинские защитники поразили скопление живой силы врага в Михайловке Скадовского района. В результате атаки удалось ликвидировать 40 оккупантов и ранить еще 70.

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