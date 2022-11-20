На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Силы обороны Украины сегодня отбили вражеские атаки вблизи 7 населенных пунктов на Донбассе.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18:00, обнародованной в Facebook.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клещеевка Донецкой области", - информирует Генштаб.

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На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий, осуществляет обстрелы из танков и всего спектра артиллерии.

За текущие сутки противник нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Купянск и осуществил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения.

"На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено", - добавили в Генштабе.

Также сообщается, что на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на захваченных рубежах, осуществляет обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Слобожанском направлении враг вел обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Огурцово, Стрелечье, Старица и Чайковка Харьковской области.

На Запорожском направлении оккупанты обороняются. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Висшетарасовка, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализнычное, Новополь, Орехов и Красное Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование. Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Велетенское, Новокаиры, Новотягинка, Понятовка, Токаревка и города Херсон.

Ситуация на Донбассе:

В октябре 2022 года началось наступление ВСУ на востоке и юге Украины. В двух общинах Донецкой области от российских оккупантов были освобождены 40 населенных пунктов. К деоккупированным Святогорску и Лиману Донецкой области подвели электричество.

По оценкам аналитиков ISW, Россия теряет способность наступать на Донбассе и боится контрнаступления ВСУ на Кремневую.

В офисе президента Украины добавили, что России уже не нужны Донецкая и Луганская области.

В то же время на деоккупированных территориях продолжают находить тела убитых русскими украинцев. Так, 20 октября стало известно, что правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых российскими военными во время оккупации. Отмечается, что 8 тел нашли в Лимане, 2 в Новоселовке и 2 в Сосновом.

19 ноября 2022 года оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Донецкой области.

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