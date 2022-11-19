Тем временем в больницы Горловки за неделю доставлены около 500 раненых российских оккупантов.

Украинские воины в Херсонской области уничтожили 40 оккупантов, еще 70 ранены.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка с направления Майорска в больничные учреждения доставлены около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых - недавно мобилизованные", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Генштабе также отметили, что подтверждено огневое поражение района сосредоточения противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили до 40 человек убитыми и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированную территорию АР Крым.

Освобождение Херсона

С первых дней полномасштабной войны России против Украины большая часть Херсонской области оказалась в оккупации. 10 ноября руководитель ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские бойцы с 1 октября освободили от российских оккупантов почти 1,4 тыс. кв. км, а 11 ноября ВСУ зашли в Херсон.

В городе украинские правоохранители обнаружили очередные застенки российских оккупантов. При этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец указал, что есть доказательства убийств жертв пыток.

Вас также могут заинтересовать новости: