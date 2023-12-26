Бои с город продолжаются, а заявления о полном захвате города не соответствуют действительности.

Россияне уже неоднократно рапортовали о захвате Марьинки Донецкой области и сейчас тоже распространили очередную "победную" байку.

Так прокомментировали в украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности распространенное в российских СМИ сообщение о докладе министра обороны РФ главе Кремля о захвате российскими войсками Марьинки.

"Бои в Марьинке продолжаются, а заявления о полном захвате города не соответствуют действительности", - информируют в Центре стратегических коммуникаций, подчеркивая, что оборона города продолжается.

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Отмечается, что попытки врага захватить этот пригород Донецка продолжаются уже почти два года, что свидетельствует об устойчивости его защитников.

"Россияне уже неоднократно рапортовали о захвате Марьинки, поэтому - это очередная "победная" байка, рассчитанная на тех, кто имеет короткую память", - говорится в комментарии.

В центре отметили, что Марьинки как города уже практически не существует, россияне превратили его в руины. Так же как Попасную, Волноваху, Рубежное, Мариуполь и многие другие населенные пункты Украины.

"Россия понесла колоссальные потери в Мариуполе, под Бахмутом, Угледаром, Авдеевкой, но так и не достигла своей цели – выхода на административные границы Донецкой области", - отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Бои за Марьинку - последние новости

Вчера днем российские СМИ распространили информацию, о том, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе Кремля Владимиру Путину о взятии под контроль города Марьинка в Донецкой области.

По словам Шойгу, "взятие" Марьинки позволило существенно отодвинуть артиллерию ВСУ от Донецка, а также дало российским войскам "дополнительные возможности к дальнейшим действиям на этом направлении".

В то же время спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку продолжаются, говорить о ее полном увлечении некорректно. По его словам, наши военслужащие находятся в административных границах Марьинки.

Как известно, в последнее время российские оккупанты сосредоточили свои атаки на Авдеевке и Марьинке, которые расположены вблизи оккупированного Донецка. Учитывая то, что Марьинка фактически полностью разрушена, украинские защитники ведут оборону из руин домов.

В первые дни декабря британская разведка информировала, что российские оккупанты в последнее время медленно продвигаются сквозь руины города Марьинка Донецкой области. Аналитики подчеркнули, что нынешние российские операции против Марьинки являются частью осеннего наступления, целью которого является расширение контроля над всей Донецкой областью.

В связи с этим в разведке отметили, что россияне в настоящее время контролируют большую часть городской застройки, а под контролем ВСУ остаются небольшие территории на западной окраине Марьинки.

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