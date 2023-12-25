Наши военслужащие сейчас находятся в административных границах полностью разрушенной Марьинки.

Бои за Марьинку Донецкой области продолжаются, говорить о ее полном захвате некорректно. Такое заявление сделал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

"Бои за Марьинку продолжаются. Сейчас наши военслужащие находятся в административных границах Марьинки. Но город полностью уничтожен. Говорить о полном захвате Марьинки некорректно", – сказал он в эфире телемарафона.

Он также прокомментировал ситуацию в районе Авдеевки.

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"Сейчас мы стойко держим оборону. Угроза всегда есть – окружения, прорыва. Но мы подтягиваем резервы, мы переформатируемся, мы наносим врагу потери. Ежедневно он теряет там 300-400 человек мертвыми и ранеными, и очень много военной техники", – отметил спикер.

По словам Штупуна, враг подтягивает технику, но она уже не новая, не того качества, что была раньше. Также враг регулярно подтягивает личный состав.

Он сообщил, что на Запорожском направлении, в районе Работиного, у врага тоже нет успеха.

"Там продвижений врага нет, но россияне все время пытаются идти вперед, отбить то, что потеряли раньше. За последние три дня на этом направлении наши военные захватили в плен две большие группы оккупантов. Они сдались практически без боя. Моральное состояние на том направлении у врага надломлено. Одна группа просто сдалась "на голос", после нескольких наших выстрелов в воздух", – констатировал Штупун.

Что предшествовало

Днем российские СМИ распространили информацию, о том, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе Кремля Владимиру Путину о взятии под контроль города Марьинка Донецкой области.

По словам Шойгу, "взятие" Марьинки позволило существенно отодвинуть артиллерию ВСУ от Донецка, а также дало российским войскам "дополнительные возможности к дальнейшим действиям на этом направлении".

Ситуация в районе Марьинки

В последнее время российские оккупанты сосредоточили свои атаки на Авдеевке и Марьинке, которые расположены вблизи оккупированного Донецка. Учитывая то, что Марьинка фактически полностью разрушена, украинские защитники ведут оборону из руин домов.

В первые дни декабря британская разведка информировала, что российские оккупанты в последнее время медленно продвигаются сквозь руины города Марьинка Донецкой области. Аналитики подчеркнули, что нынешние российские операции против Марьинки являются частью осеннего наступления, целью которого является расширение контроля над всей территорией Донецкой области.

В связи с этим в разведке отметили, что россияне в настоящее время контролируют большую часть городской застройки, а под контролем ВСУ остаются небольшие территории на западной окраине Марьинки.

Отметим, что российская пропаганда распространяет в инфопространстве сообщение о полном захвате Марьинки уже не впервые.

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