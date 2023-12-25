Артиллерия поразила 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

За минувшие сутки украинская авиация и артиллерия гарно отработали по оккупантам. Генштаб в своей вечерней сводке рассказал о потерях врага.

Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника", - говорится в сводке.

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В то же время враг нанес 1 ракетный и 19 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате этих атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Враг за минувшие сутки атаковал почти по всей линии фронта, в течение суток произошло 76 боевых столкновений.

Большинство атак было сосредоточено на Лиманском и Авдеевском направлениях, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону ВСУ.

Кроме того, враг не отказывается от намерения выбить украинские силы с плацдармов на левобережье Днепра, совершив в течение суток 12 безуспешных штурмовых действий и понеся значительные потери.

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