Боевой разведывательный дозор пограничников накануне совершил налет на позиции российских захватчиков вблизи Бахмута.

Вчера под Бахмутом украинские пограничники захватили вражеский опорный пункт, уничтожили пятерых оккупантов и взяли в плен "вагнеровца".

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что в среду, 15 февраля, боевой разведывательный дозор пограничников совершил налет на позиции российских оккупантов под Бахмутом.

"Наши защитники боем захватили один из вражеских опорных пунктов, вошли во вражеский тыл и атаковали оккупантов. Из стрелкового оружия уничтожили до 5 захватчиков, 1 взяли в плен", - говорится в сообщении.

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Также уточняется, что в плен был взят российский боевик из частной военной кампании "Вагнер".

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще 690 российских оккупантов.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, всего с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла около 140 тысяч 460 человек.

В 92-й отдельной механизированной бригаде сообщали, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты перебросили в Украину около 40 тысяч боевиков ЧВК "Вагнера". Более 35 тысяч из них уже ликвидировали.

Бывшие члены "Вагнера" неоднократно рассказывали о жестоком обращении в российской армии, издевательствах и казнях.

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