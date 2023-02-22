Враг атаковал опорный пункт возле Бахмута.

Пограничники под Бахмутом уничтожили 10 оккупантов и взяли в плен одного "вагнеровца". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пограничники отбили вражескую атаку на опорный пункт под Бахмутом. В результате уничтожили 10 оккупантови 1 вагнеровца взяли в плен", - говорится в сообщении.

Обнародовано видео с взятым в плен оккупантом, где "вагнеровец" отмечает, что сам сдался в плен украинским пограничникам.

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Потери россиян - последние данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 620 оккупантов, 8 танков, по семь боевых бронированных машин и артиллерийских систем, а также 3 беспилотники.

Всего с начала полномасштабного вторжения, боевые потери противника ориентировочно составляют более 145 тысяч.

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