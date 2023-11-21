Россия несет большие потери в грязи на востоке Украины, пытаясь окружить город.

Российские оккупанты продолжают штурмовать посадки и изрытые поля возле Авдеевки. Каждый день украинские войска уничтожают большинство из них, но россиян становится все больше.

Издание The Wall Street Journal пишет, что истощенные украинские подразделения не могут перебить их всех.

"Шаг за шагом они захватывают наши позиции", - говорит лейтенант Александр Ширшин, заместитель командира батальона 47-й механизированной бригады, обороняющей километровый участок фронта.

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Российская армия смирилась с большими потерями ради продвижения вперед. В течение нескольких недель оккупанты бросают десятки тысяч солдат на Авдеевку, разрушенный снарядами промышленный город в Донецкой области на востоке Украины. Попытка России окружить этот город стала крупнейшим сражением в войне президента РФ Владимира Путина за подчинение Украины этой осенью.

Захват Авдеевки может открыть для России путь к дальнейшему продвижению в Донецкой области. Кроме того, это будет пропагандистская победа Путина, которая позволит ему заявить, что инициатива возвращается к Москве.

Этим летом Украина надеялась отвоевать у России почти 20% территории страны. Но хорошо укрепленные рубежи россиян в основном выдержали контрнаступление. Украина нанесла удар по российским войскам и логистике, но потеряла несколько бригад и значительную часть боеприпасов, поставленных Западом, так и не добившись желаемого прорыва.

Еще до того, как наступление Украины завершилось, Россия собрала резервы для нового наступления на восточном фронте. Битва за Авдеевку может ознаменовать для Украины начало многомесячной обороны. В условиях, когда США парализованы, а Европа с трудом наращивает военное производство, неопределенность с поставками западных боеприпасов ограничивает возможности киевской армии. Тем временем Москва чувствует слабость.

Первые атаки России на Авдеевку в октябре провалились. Колонны танков и БТРов стали жертвами мин, беспилотников и артиллерии. Россияне изменили тактику, направив вперед волны пехоты небольшими группами.

Обе армии с трудом маневрируют на открытой, заминированной местности под гудящим от беспилотников небом. Разница заключается в следующем: Россия, население которой почти в четыре раза превышает население Украины, может позволить себе терять тысячи солдат ради незначительных успехов.

В результате огромных потерь, понесенных Россией в ходе почти двухлетней войны, ее сухопутные войска опираются на старую технику и плохо обученных призывников, ограничивая свой наступательный потенциал пока лишь штурмами небольших городов. Россия потеряла десятки тысяч человек в 10-месячной битве за Бахмут, которая стала ее последней заметной победой.

Тем временем Украина с трудом восполняет потери пехоты в летнем контрнаступлении и дорогостоящей обороне Бахмута. Число украинских потерь держится в строжайшем секрете, но свежие могилы и переполненные госпитали по всей стране свидетельствуют о тяжелых потерях.

По словам военного аналитика, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, численность украинских фронтовых подразделений имеют нехватку примерно 20-40%.

"Из-за нехватки пехоты те, кто остался, устали", - говорит он. "Возможности для отдыха и ротации практически отсутствуют".

Авдеевка давно является занозой в боку российских войск на востоке Украины. Этот укрепленный город образует опорный пункт к северу от Донецка, ограничивая контроль России над регионом. Украинские войска сдерживают российские атаки здесь с 2014 года, когда Москва начала скрытое вторжение на восток Украины. В Авдеевке, где когда-то проживало более 30 тысяч человек, осталось всего около 1400 жителей.

Российские войска окружили Авдеевку с трех сторон и заняли единственную возвышенность - широкий террикон на северо-востоке, используя его для сдерживания украинской бронетехники противотанковыми ракетами. Волны российской пехоты пытаются штурмовать Авдеевский коксохимический завод и вошли на юго-восточную окраину города.

По плану российских войск, возле Авдеевки они должны продвинуться на север и юг, а затем отрезать город от путей снабжения. Путь жизни Авдеевки сократился до менее чем 4-километрового промежутка между челюстями российского наступления.

По словам украинских военнослужащих, атакующая российская пехота в основном плохо обучена, часто сбивается в кучу и становится легкой мишенью.

"Они наступают как зомби. Некоторые из них светят фарами - счастливый момент для любого пулеметчика", - говорит рядовой Богдан Лысенко, управляющий 25-мм автоматической пушкой на американской боевой машине Bradley в составе 47-й бригады

На снимках с беспилотников видны поля, усеянные телами российских пехотинцев, пораженных артиллерией, в том числе кассетными боеприпасами, поставленными США. Но русские продолжают наступать.

"Они не глупы. Это стратегия", - говорит капрал Михаил Коцюрба, командир "Брэдли". "Они ищут слабые места, а потом идут туда. У нас не хватает боеприпасов, а у них достаточно людей".

Некоторые россияне сдаются, вместо того чтобы продолжать почти самоубийственные атаки. Они часто говорят, что случайно зашли на украинские позиции. В России добровольная сдача в плен считается преступлением.

"Наши командиры, несмотря на обстоятельства, получают приказы занимать позиции, которые невозможно удержать. Поэтому у нас такие потери среди рядовых бойцов", - говорит Андрей Бедняев, пехотинец 114-й гвардейской мотострелковой бригады РФ. "К нам относятся как к отработанному материалу".

Бедняев рассказал, что попал в плен, когда был дезориентирован после того, как взорвавшийся беспилотник обрушил на него кирпичную стену.

К северу от Авдеевки русские преодолели железнодорожное полотно, за которое идет ожесточенная борьба, и теперь для продвижения вперед им необходимо захватить села Степово и Бердичи. Солдаты сражаются и умирают, чтобы удержать под контролем посадки, пересекающие заброшенные поля, которые покрыты воронками.

Бои за Авдеевку - последние новости

Утром 21 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за последние сутки российские оккупанты не оставляли попыток окружить Авдеевку и вели штурмовые действия на четырех направлениях.

По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Цехоцкого, россияне не прорвали линию обороны украинских воинов в Авдеевке.

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