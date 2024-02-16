Захватчики пытаются перерезать грунтовые дороги, которые используются для логистических нужд Вооруженных сил Украины.

Российские оккупанты проводят тактическое окружение города Авдеевка в Донецкой области. Это может создать условия, которые заставят Вооруженные Силы Украины оставить свои позиции, однако наши войска оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

Об этом сообщает ISW, ссылаясь на карту боевых действий, которая свидетельствует о продвижении захватчиков к южным окраинам Авдеевского коксо-химического завода, а также захвате позиции Сил обороны "Зенит" между Авдеевкой и поселком Спартак на окраине оккупированного Донецка.

Также Институт изучения войны приводит недавние геолокационные данные, указывающие на то, что россияне перерезали последнюю дорогу из Авдеевки, использовавшейся для логистических целей. Однако представитель Таврической группы войск Дмитрий Лиховой успокоил, что ВСУ используют подготовленные вторичные наземные линии связи для снабжения украинских сил в Южной и восточной частях Авдеевки.

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"Российские блогеры утверждают, что российские войска продвинулись к западу от города, пытаясь перерезать грунтовые дороги, используемые для логистических нужд Вооруженных сил из поселков Ласточкино и Северное, хотя ISW пока не видел никаких подтверждений этого продвижения россиян", - отмечают аналитики.

Как добавляется, Лиховий признал, что Силы обороны отходят с некоторых позиций вблизи Авдеевки, но наши защитники продолжают отбивать у россиян отдельные позиции в "серой зоне". Он также рассказал о передислокации в Авдеевку отдельных подразделений бригад, которые контратакуют позиции оккупантов в пределах населенного пункта.

"Российские войска могут завершить окружение некоторых украинских подразделений, если украинские войска не отойдут или не проведут успешных контратак", - предупреждают в ISW.

Бои за Авдеевку - последние новости

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский опубликовал сообщение, в котором рассказал, что по состоянию на 23:00 15 февраля ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.

Российские оккупационные войска стянули в Авдеевку Донецкой области элитные войска. Об этом рассказал командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай "Абдула" Волохов.

Экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что судьба Авдеевки решится в следующие 48 часов.

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