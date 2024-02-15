Они выполняют приказ удерживать позиции.

Ситуация в Авдеевке остается очень сложной, соотношение сил и средств войск Украины и России - один к семи. Об этом рассказал спикер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

"Россияне сейчас наступают. Наступают в значительно превосходящем количестве. Можно констатировать, что это один к семи. Идет постоянное наступление на разных участках. Это две [русские] армии, которые наступают там. Около семи бригад. Сейчас выполняем приказ удерживать [позиции]", - сказал он в комментарии LIGA.net.

По словам спикера, недавно на этом направлении украинские силы установили рекорд суточного уничтожения российских оккупантов. Однако против них сейчас воюет и регулярная армия Российской Федерации, и российские спецназовцы из ГРУ.

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Ситуация в Авдеевке: последние новости

Напомним, что на днях 110 ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко сообщила о прибытии подкрепления в Авдеевку, часть их подразделений вывели.

Позже стало известно, что на помощь им отправили бойцов 3-й ОШБр, они сообщили, что ситуация в городе чрезвычайно критическая, на их отрезке - около семи российских бригад. Известно, что сейчас в городе продолжаются серьезные бои с захватчиками.

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