Происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

По состоянию на 23:00 15 февраля 2024 года ситуация в Авдеевке Донецкой области сложная, но контролируемая. Ожесточенные бои идут в черте города, украинские военные применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.

"Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев. Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану главнокомандующего Вооруженными силами Украины по стабилизации ситуации на данном направлении. Управление войсками – устойчивое и эффективное. Мы ценим каждый клочок украинской земли, но наивысшая ценность и приоритет для нас – сохранение жизни украинского солдата", – подчеркнул он.

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Генерал добавил, что Авдеевская оборонительная операция продолжается. Украинские воины и в дальнейшем уничтожают армию оккупанта и "перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не жалея, бросает в бой".

Ситуация в Авдеевке: это стоит знать

Утром 15 февраля стало известно, что 3-я отдельная штурмовая бригада срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Отмечалось, что на момент завода бригады, ситуация в городе была чрезвычайно критической.

Уже вечером Генштаб сообщил, что на фронте с начала суток произошло 51 боевое столкновение с противником. На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 14 атак в районе Авдеевки и еще 1 – неподалеку от Первомайского Донецкой области.

В то же время в Белом доме говорят, что ситуация в Авдеевке Донецкой области критическая. Город может перейти под контроль российских оккупационных войск.

Вечером 15 февраля мониторинговый проект DeepState сообщил, что украинские военные отошли с позиций в районе "Зенита" в Авдеевке. В последние дни позиции там были в полном окружении. Отмечалось, что выйти удалось не всем.

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