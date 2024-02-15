Российская живая сила там преобладает минимум десятикратно, говорит Дикий.

Ситуация в Авдеевке Донецкой области "абсолютно критическая", судьба города будет решаться в течение ближайших 48 часов. Такое мнение высказал экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий.

"Дело в том, к сожалению, враг там уже перерезал единую артерию, ту дорогу жизни, по которой происходит вся логистика Авдеевского гарнизона. Какой бы мощной крепостью ни был Коксохим, но без логистики там держаться невозможно. Пока работает дорога жизни, туда едет БК, а оттуда вывозятся 300-е, там можно воевать. А сейчас эта дорога перерезана. Поэтому я не раскрою никаких секретов, здесь довольно очевидные вещи, что туда бросили 3-ю штурмовую бригаду, которая готовилась к наступательным штурмовым действиям именно в условиях городской застройки. Ясно, что им поставлена задача разблокировать гарнизон в Авдеевке, отбросить противника назад от трассы", – объяснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Если за одни-двое суток украинским защитникам удастся отбросить оккупантов хотя бы на километр от трассы, можно будет говорить о возобновлении обороны и доведении подкрепления, говорит Дикий. В противном случае, потребуется выводить гарнизон.

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"Если за день-два этого не удастся сделать, то, я думаю, что подразделениям, которые сейчас зашли как штурмовые, будет поставлена задача организовать коридор для выхода нашего гарнизона. Я не собираюсь ванговать, какой из этих двух сценариев сработает, потому что это война. Российская живая сила там преобладает минимум десятикратно, кроме того, противник перебросил туда последние подразделения спецназовцев, которые профессионально воюют в контактных боях в городской застройке. Там реально заруба самая страшная. То есть нам либо удастся отодвинуть врага от трассы, либо придется отходить. Сейчас еще идет попытка разблокировать город", – добавил он.

В то же время ветеран подчеркнул, что повторения истории с Бахмутом, когда отступавшие подразделения должны были сразу окапываться, не будет. По его словам, вторая линия обороны здесь уже подготовлена.

Бои за Авдеевку: актуальные новости

Утром 15 февраля стало известно, что в Авдеевку отправили 3-ю отдельную штурмовую бригаду. На момент ее заведения в город ситуация там была чрезвычайно критической.

Представитель 3-й ОШБ Александр Бородин заявил, что российские оккупанты значительно превосходят украинские силы в количестве. Соотношение сил он оценил как 1:7.

Тем временем в Белом доме заявили о риске потери Авдеевки. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что у украинских военных на передовой заканчиваются артиллерийские боеприпасы, тогда как Россия посылает силы для атак украинских позиций волна за волной.

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