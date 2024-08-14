Село Уланок пока остаётся под контролем России.

ВСУ взяли ещё четыре населённых пункта в Курской области к югу от Суджи. К такому выводу пришёл эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, изучив видеозаписи боёв в Курской области.

По его информации, ВСУ взяли село Черкасская Конопелька к югу от города Суджа, а также село Плёхово, деревню Куриловка и хутор Дмитрюков.

"Украинская армия захватила Черкасскую Конопельку в Курской области, согласно многочисленным российским источникам. Этот захват согласуется с тем, что Плёхово, Куриловка и Дмитрюков вокруг под украинским контролем, что визуально подтверждается. Село Уланок пока остаётся под контролем России", - пишет Рёпке.

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Бои в Курской области - детали

На Курщине Украина сформировала "буферную (санитарную) зону", к ней будет открыт доступ МККК, ООН и других международных организаций для осуществления гуманитарных мероприятий.

На совещании, которое провел президент Украины Владимир Зеленский, обсудили вопрос о создании военных комендатур в Курской области. Согласно сообщению в Telegram Зеленского, совещание посвящено было ситуации в Курской области.

"Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", - написал Зеленский.

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