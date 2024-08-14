Гражданские россияне в буферной зоне РФ находятся под защитой международного гуманитарного права, которого придерживается Украина, отметили в Кабмине.

Украина откроет гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из Курской области в сторону РФ и Украины.

Об этом говорится в сообщении вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в Telegram. По ее словам, с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории РФ, прилегающей к территории Украины.

В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается. Поэтому, как пишет Верещук, силами наших военных планируется "открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины".

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Предусмотрено также проведение военными гуманитарных операций с целью поддержки гражданских лиц в пределах указанной зоны, а также допуск международных гуманитарных организаций в указанную зону с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации. "Сейчас проводится соответствующая подготовка и консультации", - отметила вице-премьер-министр Украины.

В центре внимания российско-украинская война - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области, ключевыми вопросами которого были: "безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур".

Операция ВСУ в Курской области России началась 6 августа. Вчера, 13 августа, Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер вторника под контролем Сил обороны Украины находится уже 74 населенных пункта Курской области РФ.

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