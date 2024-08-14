Украинцы защищают себя и жизни своих людей в приграничных громадах и осуществляют активные действия на российской территории, отметил президент.

На Курщине Украина сформировала "буферную (санитарную) зону", к ней будет открыт доступ МККК, ООН и других международных организаций для осуществления гуманитарных мероприятий.

На совещании, которое провел президент Украины Владимир Зеленский, обсудили вопрос о создании военных комендатур в Курской области. Согласно сообщению в Telegram Зеленского, совещание посвящено было ситуации в Курской области. "Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина защищает себя и жизни своих людей в приграничных громадах и осуществляет активные действия на российской территории. "Наши силы строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права", - подчеркнул президент.

Видео дня

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил о проведенном совещании под председательством Зеленского по стабилизационным мероприятиям в Курской области.

"В реализации своего права на самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна придерживаться всех международных конвенций и требований международного гуманитарного права. Поэтому наши военные в целях самообороны сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории Курской области. Совместно со всеми участниками совещания обсуждали гарантии безопасности на этой территории... На совещании обсудили вопросы доступа представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий", - информирует он.

Как отметил Лубинец, в "буферной зоне" должно обеспечиваться снабжение продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов.

Продолжается война в Украине - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, операция ВСУ в Курской области России началась 6 августа. По состоянию на 12 августа под контролем Украины находилось уже около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации, сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на заседании Ставки.

Вчера Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что по состоянию на вечер вторника под контролем Сил обороны Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: