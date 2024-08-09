80-я десантно-штурмовая бригада оснащена всем необходимым для жестких и быстрых атак.

К боям в Курской области присоединилась одна из самых хорошо оснащенных и быстрых украинских бригад - 80-я десантно-штурмовая бригада.

"На видео, распространившемся в социальных сетях в четверг, запечатлено, как танк Т-64БВ или Т-80БВ, саперная машина УР-77, инженерная машина ИМР-2, а также БТР-80 и колесные бронетранспортеры Stryker американского производства проезжают мимо украинской минометной бригады... Из контекста понятно, что на видео запечатлены первые моменты серьезного украинского наступления на российские позиции", - пишет Forbes.

При этом, как отмечает издание, такое сочетание бывших советских и бывших американских машин есть только в 80-й десантно-штурмовой бригаде. И участие 80-й штурмовой - одной из лучших украинских бригад - подчеркивает масштаб украинской операции по вторжению в Курскую область.

Видео дня

Ранее проукраинские силы уже совершали рейды через границу на юг России. Но эти рейды были небольшими по масштабу и никогда не длились более нескольких дней. Больше всего они были направлены на то, чтобы поставить российских лидеров в неловкое положение.

Однако, как подчеркивают в Forbes, нынешняя украинская операция отличается от других. В ней участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих: 22-я и 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада.

"С каждым часом становится все яснее, что происходящее в Курске - не рейд: это действительно вторжение", - говорится в статье.

Сможет ли Украина достичь успеха

В Forbes подчеркивают:то, что украинцы вкладывают в это вторжение значительные ресурсы, не гарантирует его успеха. Ведь против 10 000 украинских военнослужащих может выступить российская Северная группировка войск, которая насчитывает около 48 000 военнослужащих.

Однако сейчас Северная группировка завязла в Вовчанске в 90 милях к юго-востоку от Суджи, российского приграничного города, который является центром украинского вторжения. Таким образом, отмечает Forbes, очевидно, что украинские бригады намеренно пересекли границу в том месте, где Северная группировка войск была наиболее малочисленной.

"То, удастся ли Северной группировке войск перебросить силы к Судже и насколько быстро, может стать решающим фактором в исходе трехдневного украинского вторжения. Если россияне будут действовать быстро, они смогут замедлить или даже свести на нет успехи украинцев. Если же они будут двигаться медленно, то могут потерять гораздо большую часть Курской области из-за наступающих украинских колонн". – считают в издании.

Бои в Курской области - что известно

6 августа украинские военные прорвались через границу Курской области, и, за несколько дней, по данным росСМИ, взяли под контроль ряд населенных пунктов, а также газоизмерительную станцию "Суджа". При этом украинское военное командование ситуацию официально не комментирует.

По мнению аналитиков ISW, у российского военного командования есть несколько вариантов действий, которые оно может предпринять в ответ на украинскую операцию в Курской области, - ISW

В частности, РФ может принять решение об использовании Северной группировки войск, если сочтет наступление на севере Харьковской области менее приоритетным. РФ также может перебросить в Курскую область оперативные резервы, накопленные для запланированных на лето 2024 года наступательных действий, и задействовать авиационные подразделения.

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