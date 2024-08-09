Враг не сумел просчитать ситуацию на этом направлении, отметил он.

Российская Федерация не смогла просчитать ситуацию на границе с Курской областью и проглядела накопление "дружественных Украине сил". Об этом сказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Сейчас мы наблюдаем одну из лучших российских тактик, которая называется "отъемное наступление". [...] Враг не сумел просчитать ситуацию на этом направлении. Враг настолько забавлялся политическими заявками, информационными кампаниями о том, что он хочет напасть на Сумщину, постоянно кричал "волки, волки", что в конечном итоге оказался тем пастухом, на которого волки и напали на самом деле. И это позитив, что враг попал в ловушку своей же информационной кампании и проглядел момент, когда происходило накопление, скажем так, дружественных Украине сил", – пояснил он в эфире телемарафона.

Глава советов резервистов Сухопутных войск ВСУ также подчеркнул, что "ситуация, которая складывается в Курской области с сотнями российских пленных, с быстрыми маневрами, проходами сквозь российскую оборону, смешными выступлениями "ахматовцев" из блиндажей" является положительной для Украины. При этом добавил, что независимо от последствий этой операции, Украине стоит сделать из нее выводы, чтобы "не повторилось ситуации на любом из направлений, которые мы имеем на границе с Россией или Беларусью, где не ведутся активные боевые действия".

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Тимочко отметил, что события в Курской области усилят Украину на международной арене, особенно в фазе подготовки к следующему мирному саммиту.

"Путин говорил, что украинцы должны полностью отдать россиянам Донецкую и Луганскую область и выйти из Запорожской и Херсонской областей, что Крым их. То есть они претендовали на наши территориальные земли, а сейчас они имеют войну на своей территории. Это абсолютно меняет международную взаимную политику, между прочим. Как видим, уже третий день боев на территории России, но, кроме заявок растерянного Путина, никаких "красных линий" не перейдено. Даже нет реакций "жестких" по линии фронта. Они сейчас пытаются приспособиться к ситуации", – констатировал он.

Ситуация в Курской области

Утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ. За несколько дней, по данным росСМИ, украинские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов, а также газоизмерительную станцию "Суджа". Украинское военное командование ситуацию официально не комментирует.

Тем временем на события в Курской области отреагировали в Пентагоне. Заместитель спикера ведомства Сабрина Сингх заявила, что эта операция не является эскалацией. Кроме того, по ее словам, действия Украины в Курской области "соответствуют политике США" по использованию предоставленного вооружения.

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