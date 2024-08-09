На принятие решения российским военным командованием будет влиять его восприятие численности и возможностей украинских сил в этом районе.

У российского военного командования есть целый ряд вероятных вариантов действий, которые оно может предпринять в ответ на украинскую операцию в Курской области. Как пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW), пока нельзя сказать, какой из этих возможных вариантов действий наиболее вероятен, и скорее всего российское военное командование не будет полагаться только на один вариант действий. При этом на принятие решения российским военным командованием будет влиять его восприятие численности и возможностей украинских сил в этом районе.

1 вариант. Российское военное командование может использовать существующих призывников, пограничников ФСБ, Росгвардию и другие нерегулярные силы, уже развернутые в районе международной границы.

"Российское военное командование может применить этот вариант, если оценит, что менее качественные силы, которые, вероятно, будут менее хорошо оснащены, смогут эффективно остановить украинские силы, которые, по сообщениям, успешно применяют инновационную тактику и технологические возможности", - пишут аналитики.

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2 вариант. Российское военное командование может принять решение об использовании Северной группировки войск, развернутой к в приграничных районах Курской, Брянской и Белгородской областей.

В то же время, пишут аналитики, способность северной группировки проводить эффективные оборонительные операции и значительные контратаки неясна, и ее передислокация для оттеснения украинских сил в Курской области создаст уязвимые места в российской обороне на других участках границы.

"Российское военное командование также может попытаться применить этот вариант действий, если сочтет наступательные операции Северной группировки войск на севере Харьковской области менее приоритетными, чем оборонительные операции в Курской области", - отмечают в ISW.

3 вариант. Российское военное командование может принять решение о переброске оперативных резервов, накопленных для запланированных на лето 2024 года наступательных действий, из других мест на фронте.

Российское военное командование может принять решение сохранить существующие оперативные резервы, предназначенные для приоритетных участков фронта, в частности, для поддержки более высокого темпа наступления в Донецкой области, и вместо этого перебросить в Курскую область фронтовые подразделения из менее приоритетных участков.

4 вариант. Российское военное командование может попытаться сохранить силы, которые оно в настоящее время направило в Курскую область, но в то же время перебросить в этот район значительные авиационные и ударные подразделения.

"Однако неясно, смогут ли нынешние российские силы, развернутые в Курской области, использовать эффект от авиации. Также неясно, нарушат ли крупномасштабные операции авиации над Курской областью способность России регулярно использовать тактическую авиацию для нанесения планерных бомбовых ударов по всей линии фронта", - отмечают в ISW.

Вторжение в Курскую область - что известно

Утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ. Украинское военное командование ситуацию официально не комментирует.

Впрочем, за несколько дней, по данным росСМИ, украинские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов, а также газоизмерительную станцию "Суджа". В то же время за первые сутки им удалось прорвать две линии фортификационных укреплений.

Как пишет WP, Украина просит США разрешить им использовать ATACMS большой дальности для поражения аэродромов, которые Россия использует для атак в ответ. Это, по мнению Киева, позволит ему удержать часть Курской области.

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