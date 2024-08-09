Отмечается, что внезапное наступление войск в РФ сместило фокус войны.

Цель операции в Курской области заключается в том, чтобы отвлечь российские войска от линии фронта в Украине, заявил на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, пишет The New York Times

"Внезапное наступление Киева в РФ временно сместило фокус войны, открыв новый фронт внутри России и побудив Москву принять меры, чтобы остановить наступление Украины. В то же время операция вызвала вопросы о том, стоит ли рисковать, учитывая, что украинские силы уже растянуты. Также неясно, поможет ли миссия Украине улучшить свои позиции на остальном поле боя", - говорится в публикации.

По мнению военных экспертов, главный вопрос сейчас заключается в том, сможет ли Украина сохранить динамику и превратить успех на территории России в полезные для себя выгоды

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"Еще неизвестно, попытается ли Украина продвинуться дальше,чтобы укрепить контроль над захваченной ею территорией, или отступит через несколько дней, как это произошло в предыдущих, менее масштабных трансграничных рейдах", - отметили в издании.

По мнению Эмиля Кастельми, аналитика Black Bird Group - финской организациии, которая анализирует изображения с поля боя, Украина не может продолжать двигаться дальше на север, не расширив свои фланги и не подвергнувшись контратакам России.

"Время работает против украинцев… Русские не будут дезорганизованы навсегда", - написал он в соцсети Х.

Бои в Курской области - актуальное

Напомним, ранее в CNN предположили, что украинские генералы могли рискнуть вторжением в Россию с целью улучшить позиции на поле боя перед возможными переговорами об окончании войны.

"Неясно, мотивировано ли наступление Украины на Курск этим или просто целью нанести ущерб там, где противник слаб. Но это представляет собой редкую и серьезную рискованную игру с ограниченными ресурсами Киева и поэтому может свидетельствовать о вере украинцев в то, что впереди нас ждут большие перемены", - резюмировали в издании.

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