Вторжение в РФ в издании назвали "редкой и серьезной рискованной игрой".

Украинские генералы могли рискнуть вторжением в Россию с целью улучшить позиции на поле боя перед возможными переговорами об окончании войны, предположили в CNN.

"Впервые за всю войну заговорили о переговорах. Россию могут пригласить принять участие в следующей мирной конференции, которую проведет Украина и ее союзники. Доля украинцев, которые одобряют переговоры, хотя и составляет меньшинство, растет. А над Киевом пылает вероятность президентства Трампа, - говорится в публикации. - Важно помнить, что внешняя политика Запада - непостоянный и легко истощаемый зверь. Постоянная поддержка Украины со стороны НАТО является исключением. И по мере того, как война приближается к четвертому году, вопросы о том, как она закончится, будут становиться все громче".

И в связи с тем, что перспектива урегулирования путем переговоров теперь "менее далека", в CNN отметили, что обе стороны будут изо всех сил стараться улучшить свою позицию на поле боя.

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"Неясно, мотивировано ли наступление Украины на Курск этим или просто целью нанести ущерб там, где противник слаб. Но это представляет собой редкую и серьезную рискованную игру с ограниченными ресурсами Киева и поэтому может свидетельствовать о вере украинцев в то, что впереди нас ждут большие перемены", - резюмировали в издании.

Бои в Курской области - актуальное

Напомним, 6 августа стало известно о новом прорыве границы РФ. Ночью 9 августа возле Рыльска в Курской области разнесли колонну российских военных. Россия могла потерять до полутысячи солдат в результате этого удара.

Издание Forbes писало, что к боям в Курской области якобы присоединилась одна из самых хорошо оснащенных и быстрых украинских бригад - 80-я десантно-штурмовая бригада.

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