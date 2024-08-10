Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС из 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко прокомментировал бои, которые ведутся в районе Суджи Курской области РФ.
"Суджа - одна из частей войск группы "Север", которую враг сформировал для того, чтобы беспокоить, а то и непосредственно осуществлять нападения на нашу территорию. Четыре такие ячейки были созданы - в районе Суджи, в районе Грайворона, возле Большой Писаревки. И еще два, это как раз район Липцы и Волчанска, где враг совершил повторное вторжение на территорию нашего государства", - рассказал боец в интервью Radio NV
По его словам, Суджа является самым высоким и самым северным пунктом из всех четырех перечисленных.
"Соответственно, это может быть очень неплохой историей для логистического перерезания или усложнения вражеского передвижения на севере нашего государства. Поэтому выбор очень интересный", - добавил Федоренко.
Бои в Курской области - ВСУ в Судже
Напомним, 9 августа в сети появилось видеообращение украинских воинов из российского города Суджа Курской области.
На записи - бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады Вооруженных сил Украины возле здания филиала российского "Газпрома".