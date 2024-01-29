Там проходит важная дорога, говорит Мусиенко.

Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед в Харьковской области. Противник хочет взять под контроль село Табаевка, которое находится неподалеку от недавно захваченного Крахмального.

Как рассказал в комментарии "РБК-Украина" военный эксперт Александр Мусиенко, важность этого участка заключается в том, что там проходит дорога Р-07. Она соединяет Купянск Харьковской области и временно оккупированный город Сватово в Луганской.

Эксперт считает, что российские войска намерены взять эту дорогу под контроль и вклиниться в украинскую оборону.

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"А дальше нужно будет прослеживать характер наступательных действий. Глобальная цель остается двигаться на запад ближе к Осколу. Ну а первоочередная цель – установить контроль над дорогой с последующим выходом южнее или на Купянск-Узловой", – добавил он.

Мусиенко подчеркнул, что сейчас россияне пытаются решить три задачи. Одна из них – выход на соединение с группировкой, которая атакует Силы обороны на Лиманском направлении.

"Вторая – развить успех и продвинуться к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу. Третья – отрезать нашу группировку войск, которая ведет оборонительную операцию на Купянском направлении", – констатировал он.

Ситуация на передовой: важные новости

На юге Украины Силы обороны достигли расширения плацдармов на левом берегу Днепра. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. При этом она подчеркнула, что линия фронта очень гибкая, и это надо осознавать.

Тем временем россияне начали использовать на передовой пушки 50-х годов прошлого века. Однако ситуация на поле боя в значительной степени будет зависеть от количества боеприпасов, считает военный эксперт Сергей Згурец.

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