В Табаевке сейчас происходят боевые действия.

Все заявления оккупантов о якобы захвате Табаевки на Купянском направлении не соответствуют действительности, там продолжаются бои. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире "Эспресо".

"То, что противник сейчас в своих пабликах хвастается Табаевкой, не соответствует действительности. Там происходят боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории – все, что смогли захватчики".

Фитьо также прокомментировал захват оккупантами села Крахмальное, отметив, что эта "победа " нужна оккупантам перед выборами, чтобы показать хоть какие-то успехи.

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"В поселке Крахмальное до начала широкомасштабного вторжения проживало 45 человек, а на сегодня там уже гражданских не было, поселок разрушен. Ведь враг подает это как победу по масштабу похожую на взятие Берлина. Это все, чем оккупанты могут на сегодня похвастаться", - прокомментировал Фитьо.

По его словам, потеря Крахмального не является такой важной, потому что ВСУ перешли на более выгодные позиции.

"С нашей стороны основное – сохранить жизнь военнослужащих. Если есть возможность стать на лучшие рубежи, чтобы занять оборону и затем перейти к наступательным действиям, улучшить тактическое положение, это будет сделано. Командиры принимают правильные, обоснованные тактические решения для сохранения жизни своего личного состава", - подчеркнул Фитьо.

Ситуация на Купянском направлении

Утром 28 января аналитики DeepState заявили, что Россия, вероятно, зашла войсками в село Табаевка и сейчас пытается развить успех в сторону песчаного.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко сообщал, что ситуация в Табаевке, несмотря на давление врага и постоянные интенсивные наступательные действия, под контролем. По его словам, командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины понимает важность этого направления и там сделано все, чтобы удержать оборонительные рубежи.

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