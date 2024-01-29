За сутки подразделения ВСУ минуснули более сотни захватчиков.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала что происходит на фронте. В частности, во время брифинга она прокомментировала определенное продвижение подразделений Вооруженных сил на левом берегу Днепра.

"Любая боевая работа в информационном пространстве освещается очень ограниченно, именно из-за того, чтобы она имела определенные перспективы... На сегодня можем констатировать - наша работа имеет результат. Имеем расширение плацдармов, но надо осознавать, что линия фронта очень гибкая...", - пояснила Гумеюк.

По ее словам, на Левобережье очень много вражеских подразделений, они гораздо лучше укреплены, чем украинские защитники, и имеют соответствующую тыловую поддержку, которая может их обезопасить.

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"В отличие от наших, у которых за спинами - Днепр", - подчеркнула Гуменюк.

В то же время враг не прекращает агрессивной активности в направлении Правобережья. Она уточнила, что речь идет о плотных обстрелах деоккупированной территории, особенно той, что находится в непосредственной близости к воде. Именно там украинцы особенно страдают от регулярных обстрелов и применения дронов.

По словам пресс-секретаря, враг очень мощно усилил такую компоненту, как дроны, которых за сутки применил более 80 единиц в зоне ответственности Сил обороны юга. Это, преимущественно, Херсонщина.

"Но также FPV-дроны и дроны другой модификации, в том числе – разведывательные, и те, что сбрасывают осколочные боеприпасы, применяет противник с Кинбурнской косы в направлении Николаевщины-противоположного берега Днепро-Бугского лимана, Куцурубской, Очаковской громад, пытаясь усилить давление на разных направлениях и рассредоточить усилия Сил обороны. Вместе с ем, мы продолжаем борьбу и за позиции на левом берегу, расширяя наши плацдармы", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты опасаются этой активности ВСУ. Поэтому, на фоне своих потерь, они возобновили определенную активность в штурмовых действиях.

"У них были соответствующие сложности с формированием штурмовых групп, которые пойдут на соответствующий действия, но они вновь возобновили такую активность. И за минувшие боевые сутки довели ее до 8 штурмов, но все они были вновь неудачными. Оккупанты вынуждены были возвращаться на свои позиции с потерями личного состава", - подчеркиваю Гуменюк.

За минувшие сутки подтверждено, что на левом берегу стало меньше на 105 оккупантов. Также известно, что противник потерял технику, в частности, это артиллерийские установки, из которых захватчики обстреливают правый берег. По словам пресс-секретаря, такие потери привели к тому, что враг проявляет определенную активность на крымском направлении.

"Там формируются команды, очевидно, для усиления тех подразделений, которые есть на левом берегу. Они после таких мощных потерь нуждаются в восстановлении и живой силы, и техники", - говорит военная.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, накануне агрессор установил своеобразный рекорд в применении дронов по прифронтовым населенным пунктам. В частности, в зоне ответственности Сил обороны юга установлен своеобразный рекорд: 80 FPV-дронов и 27 сбросов боеприпасов с БПЛА других модификаций.

Взрывы раздавались в садовом, Качкаровке, Тягинке, Веселом, Золотой Балке, Антоновке, Крынках, Ингульце, Бериславе, Саблуковке Херсонской области, также "воздушные агрессоры" фиксировались в Куцурубской общине Николаевщины.

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