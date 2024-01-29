Сейчас ситуация на поле боя будет зависеть от количества боеприпасов.

Российские оккупанты используют на фронте пушки, произведенные в 1950-х годах. Это свидетельствует о нехватке оружия и боеприпасов, а также об эффективной контрбатарейной борьбе ВСУ.

"В Defense Express делали анализ фото, на котором враг на одной из передовых использует пушку М-46. это действительно пушки, которые изготавливались 80 лет назад, где-то в 1950-х годах завершено изготовление М-46. Их не использовали длительное время. А сейчас видим, что эта пушка начинает снова работать на поле боя. Особенность пушки М-46 заключается в том, что она имеет достаточно нестандартный калибр 130 мм с дальностью до 27 км. Понимаем, что такие боеприпасы есть у КНДР, также есть определенные остатки в РФ", - рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

По его мнению, отсюда выплавает два вывода. В частности, россияне начинают использовать устаревшие запасы. РФ имеет где-то 350 единиц этих М-46, а потому не исключено, что оккупанты продолжат поставлять их на фронт. Также важную роль играет уничтожение современной техники врага.

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"Но в значительной степени ситуация на поле боя будет зависеть от количества боеприпасов. Должны отметить активную работу Германии, которая на прошлой неделе объявила о новом пакете, в котором есть боеприпасы. Франция увеличивает изготовление боеприпасов и обещает нам ежемесячно передавать в пределах 3 тыс. боеприпасов калибра 155 мм. Европейские чиновники говорят, что смогут выполнить обещания по передаче Украине 1 млн боеприпасов. А в это время Россия делает ставки как на собственные силы, так и на сотрудничество с Северной Кореей", - подытожил Згурец.

Старая советская техника на фронте

На Купянском направлении пограничники штурмовой бригады "Стальная граница" во время аэроразведки обнаружили на вражеских позициях советский зенитно-артиллерийский комплекс с-60 с пушкой АЗП-57 калибра 57мм, разработанную еще в середине 1940-х годов.

Кроме того, наши военные с помощью дрона подбили 85-мм гаубицу Д-44. Ее производили с 1946 по 1954 год.

Неоднократно фиксировались поставки практически антикварных танков в российсик войска.

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