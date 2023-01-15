Украинцев призвали не распространять недостоверную информацию.

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Соледаре Донецкой области продолжаются бои с российскими захватчиками.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, некоторые люди пытаются использовать интерес к ситуации и успеть заработать на ней популярность или деньги.

"Я напоминаю, что публичное обнародование информации о движении, перемещении, расположении наших войск наподобие "взяли город под контроль, оставили город, находятся в такой-то части города, отошли с такой-то части в такое прочее" является преступлением(ст. 114-2 УК), если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны, или иными уполномоченными государственными органами", - напомнила Маляр.

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Она подчеркнула, что обнародование информации о перемещении ВСУ работает на врага и вредит украинским военнослужащим.

"Итак, что обнародовал Генштаб по Соледару сегодня? За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины ОТБИЛИ атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соль, СОЛЕДАР, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорськ и Марьинка Донецкой области. На Бахмутском направлении обстреляны позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности это - Спорное, Красная Гора, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, СОЛЕДАР, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области. Если простым языком - продолжаются бои", - добавила Маляр.

Бои за Соледар: последние новости

Российские захватнические войска продолжают штурмовать город. Они уже много раз объявляли о якобы его взятии, однако бои продолжаются.

В то же время между российским Минобороны и ЧВК "Вагнера" все чаще возникают конфликты. Евгений Пригожин заявил, что у его наемников "постоянно пытаются украсть победу".

По словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, российские захватчики понесли огромные потери, поскольку избрали неправильную тактику.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что российские военные там "по сути, по телам своим наступают".

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