Украинские воины, в частности, ликвидировали вражеский командно-наблюдательный пункт.

На одном из направлений украинские защитники удачно отработали по живой силе и технике врага.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, за минувшие сутки ликвидированы 33 оккупанта. Уничтожено четыре пушки, столько же минометов, по пять - автомобилей и лодок ДРГ, полевой пункт боепоставки и командно-наблюдательный пункт.

Также уничтожена радиостанция и реактивная система залпового огня "Град", которая била по мирному населению, и подвижной пункт наведения к зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3".

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Украинские военные отмечают, что оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильной. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, а также признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

Корабельная группировка врага развернута в количестве 9 единиц: 8 - в Черном море и один корабль - в Азовском море. Сейчас ракетоносители заведены в пункты базирования.

В то же время за минувшие сутки противник нанес авиационные удары с применением четырех управляемых авиабомб КАБ-500 по громадам Херсонской области, в результате чего повреждено 6 домов и ранено гражданское лицо.

"Оккупанты продолжают обстрелы артиллерией правобережья Херсонщины и побережья Днепро-Бугского лимана Николаевщины. За минувшие сутки враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием 375 снарядов, в том числе 8 обстрелов населенных пунктов, в результате которых погиб гражданский, два человека ранены, повреждены 6 домов, хозяйственная постройка, гараж", - рассказали в Силах обороны юга.

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Напомним, на южном фронте ВСУ имеют успех в продвижении в направлении села Вербовое. В частности, украинские защитники продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении.

Стоит отметить, что общие потери врага на 29 августа 2023 года уже составляют примерно 261 840 противников. Кроме того, РФ потеряла много техники, в том числе 5 450 артиллерийских систем.

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