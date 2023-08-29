Силы обороны Украины днем за днем неустанно гонят врага из нашей страны. Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили более полутысячи российских захватчиков и десятки единиц техники оккупантов.
По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 августа 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 261 840 (+530) человек;
- танков - 4414 (+14) единиц;
- боевых бронированных машин - 8579 (+17);
- артиллерийских систем - 5450 (+25);
- реактивных систем залпового огня - 733 (+3);
- средства ПВО - 500 (+1);
- самолетов / вертолетов - 315 / 316;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4387 (+4);
- крылатые ракеты - 1419 (+4);
- корабли/катера - 18;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7909 (+43);
- специальная техника - 820 (+11).
Ситуация на фронте - информация аналитиков ISW
Аналитики американского Института изучения войны указывают, что украинские воины имеют новые успехи в Запорожской области - предположительно, украинские бойцы продвинулись вперед возле села ивовое.
На вероятное продвижение украинских сил возле ивового указывают тепловые аномалии от датчиков NASA FIRMS / VIIRS и российские заявления о свежих достижениях украинских сил.