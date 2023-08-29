Наши воины уничтожили 14 танков, 17 боевых бронированных машин и 25 артиллерийских систем

Силы обороны Украины днем за днем неустанно гонят врага из нашей страны. Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили более полутысячи российских захватчиков и десятки единиц техники оккупантов.

По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 августа 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 261 840 (+530) человек;

танков - 4414 (+14) единиц;

боевых бронированных машин - 8579 (+17);

артиллерийских систем - 5450 (+25);

реактивных систем залпового огня - 733 (+3);

средства ПВО - 500 (+1);

самолетов / вертолетов - 315 / 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4387 (+4);

крылатые ракеты - 1419 (+4);

корабли/катера - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 7909 (+43);

специальная техника - 820 (+11).

Ситуация на фронте - информация аналитиков ISW

Аналитики американского Института изучения войны указывают, что украинские воины имеют новые успехи в Запорожской области - предположительно, украинские бойцы продвинулись вперед возле села ивовое.

Видео дня

На вероятное продвижение украинских сил возле ивового указывают тепловые аномалии от датчиков NASA FIRMS / VIIRS и российские заявления о свежих достижениях украинских сил.

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