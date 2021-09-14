Российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет.

В районе населенного пункта Пески в результате сегодняшнего вражеского обстрела получил ранение украинский защитник.

Об этом информирует Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет. В результате вражеского огня один украинский защитник был ранен", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что раненого военнослужащего сразу же транспортировали в лечебное учреждение.

"Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - информируют в Минобороны.

Также сообщается, что на обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ.

Как сообщал УНИАН, вчера в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе от пулевого ранения в Новоайдарском районе Луганской области погиб уроженец Львовщины Демьян Данилов, который был командиром механизированного отделения. Он родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района.

Автор: Инна Андалицкая