В районе населенного пункта Пески в результате сегодняшнего вражеского обстрела получил ранение украинский защитник.
Об этом информирует Министерство обороны Украины.
"По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет. В результате вражеского огня один украинский защитник был ранен", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что раненого военнослужащего сразу же транспортировали в лечебное учреждение.
"Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - информируют в Минобороны.
Также сообщается, что на обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ.
Как сообщал УНИАН, вчера в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе от пулевого ранения в Новоайдарском районе Луганской области погиб уроженец Львовщины Демьян Данилов, который был командиром механизированного отделения. Он родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района.