Погибший - старший солдат Демьян Данылив - был командиром механизированного отделения.

Вчера в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе от пулевого ранения погиб 24-летний уроженец Львовщины Демьян Данылив.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского облсовета.

"Вчера от вражеской пули на востоке страны погиб уроженец Львовщины Демьян Данылив... Он родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старший солдат Данылив был командиром механизированного отделения.

Читайте такжеПодрыв на взрывном устройстве и "самоликвидация": офицер ВСУ назвал новые потери боевиков на Донбассе

"Накануне, 13 сентября, в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в облсовете.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил погиб один украинский воин.

По информации штаба ООС, вчера зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Светлана Макринская