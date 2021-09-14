Вчера в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе от пулевого ранения погиб 24-летний уроженец Львовщины Демьян Данылив.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского облсовета.
"Вчера от вражеской пули на востоке страны погиб уроженец Львовщины Демьян Данылив... Он родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что старший солдат Данылив был командиром механизированного отделения.
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"Накануне, 13 сентября, в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в облсовете.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил погиб один украинский воин.
По информации штаба ООС, вчера зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.