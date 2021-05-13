Среди украинских военнослужащих пострадавших нет.

За прошедшие сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты 2 раза открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Катериновки – еще и из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Гнутово враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки – из подствольных гранатометов. В районе поселка Верхнеторецкое наемники открывали огонь из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

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В результате вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. Среди украинских военнослужащих пострадавших нет.

На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра 13 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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Автор: Денис Прядко