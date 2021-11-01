По мнению бывшего военного, важным фактором использования беспилотника является психологическое воздействие на оккупантов.

Первое применение ударного беспилотника Bayraktar на Донбассе создало психологическое давление на незаконные вооруженные формирования. Такое мнение высказал ветеран АТО, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

"Их боевые подразделения деморализованы. Они уже четко понимают: если они выкатывают ствольную артиллерию, если она будет стрелять, в небе над ними на достаточно большой высоте может висеть Bayraktar и корректировать огонь по ним. ... Это событие мы ждали довольно долго, начиная с момента поставки самих беспилотных ударных комплексов Bayraktar и первых их стрельб во время бригадных учений на различных полигонах. Мы обозначили, что мы не боимся применять эту технику. Мы обозначили, что мы ее освоили и умеем качественно работать", - цитирует Рымарука Obozrevatel.

По словам ветерана, из-за того, что БПЛА работает на большой высоте, оккупанты просто не видят его и не слышат. Рымарук также упомянул о видеодоказательстве "сверхточного попадания" ракетой в пушку, из которой вели огонь по Гранитному.

"Личный состав оккупантов остался жив, но сама пушка, которая вела огонь по населенному пункту Гранитное, была полностью уничтожена. При этом боевой самолет ВСУ был над территорией, подконтрольной Украине. Он не пересекал линию разграничения. ... Это психологическая составляющая, деморализующий фактор. Иногда психологическое оружие не менее эффективно, чем летальное", - отметил ветеран.

Он также прокомментировал возможность использования в будущем противоракетных комплексов Javelin украинскими военными. Условия их использования, по словам Рымарука, приведены в "частично закрытом" договоре о военной помощи США Украине.

Читайте такжеBayraktar уже полгода на боевом дежурстве и готовы атаковать – Наев"Это оружие сдерживания. Мы его можем использовать исключительно в случае наступления Российской Федерации или в случае пересечения линии разграничения бандформированиями. Оно будет применено исключительно тогда, когда командование ВСУ посчитает это нужным", - сказал ветеран АТО.

При этом, по его словам, боеприпасы стоят достаточно дорого, а их количество у Украины небольшое.

"Нам надо четко осознавать, что у нас есть не так уж много этих боеприпасов и они являются недешевыми. Есть довольно много типов ракет, которые выпускаются из БПЛА. Цена вопроса колеблется от 40 до 80 тысяч долларов", - рассказал Рымарук.

Применение Bayraktar на Донбассе

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2. В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Впоследствии Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился такой реакции.

В МИД Турции в свою очередь заявили, что Украина должна прекратить называть Bayraktar "турецкими". По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, беспилотники хоть и произведены в Турции, но принадлежат совсем другим странам.

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Автор: Виолетта Орлова