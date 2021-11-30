Убийцу задержали в октябре этого года в одном из хостелов Киева, куда он прибыл из окупированного Крыма.

Боевика"ДНР", который в 2014 году ликвидировал раненых в бою украинских военных, приговорили к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации спецслужбы, в ходе досудебного следствия установлено, что житель временно оккупированного Донецка добровольно поступил в учебный центр НВФ "ДНР" в г. Славянск. После его окончания был назначен на должность заместителя руководителя. Он осуществлял подготовку боевиков для незаконных формирований, которые принимали активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.

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Кроме того, находясь в составе различных подразделений НВФ, злоумышленник принимал активное участие в артиллерийских обстрелах позиций Вооруженных сил Украины в районе Донецка, Ясиноватой, Докучаевска, пгт Пантелеймоновка, а также осуществлял дежурство на военных объектах, конвоировал задержанных и военнопленных.

Шевченковский районный суд Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, контрразведчики задержали боевика в октябре этого года в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с временно аннексированной территории АР Крым.

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Автор: Светлана Макринская